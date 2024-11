📷 Visma-Lease a Bike kon er niet mee lachen: Plugge was geintje van Campenaerts nog niet vergeten

Victor Campenaerts keert straks na zeven jaar terug naar het oude nest. Tijdens zijn eerste periode bij Visma-Lease a Bike zorgde in de Giro voor wat ophef.

In 2016 en 2017 reed Victor Campenaerts voor het toenmalige LottoNL-Jumbo en had daarna passages bij Lotto Soudal, NTT Pro Cycling/Team Qhubeka NextHash en de voorbije drie jaar weer bij de Lotto-ploeg.

Daar vertrekt Campenaerts dus weer, hij keert terug naar het oude nest bij de ploeg die ondertussen Visma-Lease a Bike heet. Het doel van Campenaerts is ondertussen ook duidelijk, hij wil deel zijn van de ploeg die de Tour wint.

Campenaerts over "Carlien daten?" in de Giro

Dan zal Campenaerts wel geen fratsen meer kunnen uithalen zoals hij dat in 2017 deed. In een tijdrit in de Giro schreef de toenmalige Belgische kampioen "Carlien daten?" op zijn borst. Bij de Nederlandse ploeg konden ze er niet mee lachen.

"Ik had de invloed ervan onderschat. Het ging viraal. Het team was er niet blij mee, nee", blikt Campenaerts erop terug in de Geraint Thomas Cycling Club-podcast. En Richard Plugge was het moment ook nog niet vergeten.

"Richard Plugge zei tegen me: we zetten in het nieuwe contract dat deze geintjes niet meer mogen." Campenaerts ging ook op date met Carlien, maar de twee besloten om vrienden te blijven. Intussen heeft Campenaerts met zijn huidige vriendin Nel een zoontje Gustaaf.