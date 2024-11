"Dát gaf aan het eind de doorslag": Robbe Ghys onthult wat het verschil maakte in de Zesdaagse

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen vijfde zege op rij voor Robbe Ghys in de Zesdaagse van Gent. Toch is hij niet echt teleurgesteld en relativeert het ook makkelijk.

Het duo Robbe Ghys en Lindsay De Vylder kon voor de derde keer op rij winnen in de Zesdaagse van Gent, Ghys zelfs voor de vijfde keer op rij. Die twee records kwamen heel dichtbij, maar Fabio Van den Bossche en Benjamin Thomas staken er een stokje voor.

Die records waren mooi geweest voor Ghys, maar al bij al is hij niet echt teleurgesteld. Zeker niet na de zomer die Ghys en De Vylder beleefden. Ghys was mentaal en fysiek niet klaar en reed niet op de Spelen, De Vylder werd tiende in de ploegkoers.

Ghys en Vylder stonden bijna de hele Zesdaagse aan de leiding, maar in het slot liep het mis. Op de laatste dag won het duo nog alle tijdnummers, wat volgens Ghys bewijst dat ze nog voldoende fris waren.

Ghys over nederlaag in Zesdaagse

"De laatste dagen reden we bovendien rapper dan de voorgaande", zegt Ghys bij Het Nieuwsblad. Van den Bossche en Thomas zaten op tactisch vlak gewoon in een iets betere positie in de finale dan Ghys en De Vylder.

"Vijf minuten lang kleefden ze in ons wiel, terwijl Lindsay en ik tijdens de ploegkoers al het werk moesten opknappen. Dát gaf aan het eind de doorslag", stelt Ghys.