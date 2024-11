Het veldrijden heeft Van der Poel en Van Aert niet nodig: "Een heel raar fenomeen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Velen wachten nog altijd op de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar het veldrijden lijkt de Grote Twee voorlopig niet nodig te hebben.

Terwijl Eli Iserbyt de voorbije jaren domineerde in het begin van het seizoen, is dat nu niet het geval. Met Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Lars van der Haar, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Niels Vandeputte waren er al zeven verschillende winnaars dit seizoen.

Er zijn veel verschillende winnaars dus ook veel spanning. Afgelopen weekend werd er in Merksplas en Hamme tot in de slotronde gestreden voor de overwinning. Niemand domineert voorlopig zoals Van der Poel of Van Aert dat vaak doen.

Meer tv-kijkers zonder Van der Poel en Van Aert

En dat laat zich ook zien in de kijkcijfers. Volgens WielerFlits trok de cross in Hamme gemiddeld 479.576 kijkers, waarvan 593.000 kijkers in het laatste kwartier. Begin dit jaar waren dat nog gemiddeld 411.755 kijkers, in januari 2023 408.500 kijkers,

Toen wonnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert met overmacht. De cross in Hamme trok dit jaar dus meer tv-kijkers dan met Van der Poel of Van Aert aan de start. "Het is een heel raar fenomeen”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo.

De spanning van dit jaar is een logische verklaring, stelt Impens. "De mensen zien dat graag. Het is tot op de meet spannend in élke cross." Het veldrijden heeft Van Aert en Van der Poel voorlopig niet nodig.