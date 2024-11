Na tik op de vingers: Robbe Ghys en Alpecin-Deceuninck nemen opvallende beslissing

Voor Robbe Ghys was het een bewogen jaar met een stevige deceptie op de Olympische Spelen. In 2025 focust hij meer op de weg, maar zijn voorbereiding wordt anders dan van veel renners.

Afgelopen zomer beleefde Robbe Ghys een dieptepunt op de Olympische Spelen in Parijs. Na zijn eerste Tour was Ghys fysiek en mentaal niet klaar om meteen te presteren op de Olympische Spelen. Hij besliste zelf om niet mee te doen.

Het was een stevige klap voor Ghys, die natuurlijk vier jaar had uitgekeken naar zijn deelname aan de Spelen in Parijs. Ook op de weg presteerde Ghys niet echt meer, hij werd door Alpecin-Deceuninck met de voeten op de grond gezet.

Ghys rijdt Zesdaagse van Rotterdam als opbouw

In 2025 wil Ghys presteren op de weg. Hij wil in het voorjaar de kopmannen bijstaan in een monument, wil opnieuw een grote rijden en in het najaar zelf scoren. Bijvoorbeeld in de SUPER 8 Classic met start in zijn woonplaats Brakel.

Ghys was vorige week nog actief tijdens de Zesdaagse van Gent, maar zal van 10 tot 15 december ook nog de Zesdaagse van Rotterdam rijden. "Dat is in samenspraak met de ploeg beslist", stelt Ghys duidelijk bij Het Nieuwsblad.

In december gaat hij niet op trainingsstage met het team, hij beschouwt de Zesdaagse van Rotterdam dan ook als zijn opbouw richting het wegseizoen. "Ik zal dan ook veel intensiteit in mijn inspanningen steken en voorafgaand aan de avondsessies duurtrainingen op de weg afwerken."