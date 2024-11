Na twee zeges op een rij plots een 16de plaats: Laurens Sweeck zegt wat er mis liep

Laurens Sweeck won in Niel en in Lokeren, maar zondag in Hamme was het opnieuw een pak minder. Sweeck moest tevreden zijn met de zestiende plaats.

Twee seizoenen geleden beleefde Laurens Sweeck een topseizoen met acht overwinningen en de eerste plaats op de UCI-ranking. Bevestigen lukte vorig seizoen niet, Sweeck boekte zelfs geen enkele overwinning. Dit seizoen gaat het weer een pak beter. Sweeck veegde al snel de nul weg in Essen, vorige week won hij ook in Niel en in Merksplas. Maar afgelopen zondag in Hamme viel Sweeck weer terug en werd hij pas 16de. Sweeck traint deze week in Mallorca Sweeck moest in Hamme de inspanningen bekopen van de dag ervoor in Merksplas. "En dat heeft niet alleen te maken met de toegenomen concurrentie en het feit dat momenteel uit de toptien iedereen van iedereen kan winnen", zegt Sweeck bij Het Nieuwsblad. Dat heeft ook te maken met zijn eigen conditionele paraatheid die hij moet opkrikken. Het is een aandachtspunt waar Sweeck de komende dagen en weken aan wil werken. Deze week doet Sweeck dat in Mallorca. "Ik heb daar niet ver van de vlieghaven op een rustige plaats een eigen stek. Ik kan er bij beter weer en in alle rust op mijn eentje trainen." Zaterdag laat Sweeck Kortrijk schieten, zondag is hij er wel bij voor de start van de Wereldbeker in Antwerpen.