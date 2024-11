Sven Nys ziet Van Aert en Van der Poel als reden: "Dat heeft voor een dip gezorgd"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is opnieuw spanning in het veldrijden en dat trekt ook opnieuw publiek en kijkers. Sven Nys weet waarom het veldrijden de voorbije jaren last had van een dip.

Vanaf het seizoen 2014-2015 drukten Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun stempel in het veldrijden. De twee groeiden uit tot wereldtoppers, maar verlegden hun focus de voorbije jaren steeds meer naar de weg. Het veldrijden was echter afhankelijk geworden van Van der Poel en Van Aert. En er was ook telkens een groot verschil met de rest toen zij er bij kwamen. Van der Poel en Van Aert degradeerden de rest altijd. Geen concurrentie voor Van Aert en Van der Poel Volgens Sven Nys is de kloof heel groot geworden in 2016, toen hij stopte met veldrijden. Heel wat andere toppers waren er toen ook plots niet meer bij. Albert moest stoppen door hartproblemen, Stybar en Boom kozen voor de weg. "Dat was dus de generatie die Wout van Aert en Mathieu van der Poel het moeilijk moest gaan maken, en die waren er gewoon niet meer. Dat heeft voor een dip gezorgd", zegt Nys bij WielerFlits. Er waren fantastische duels tussen Van der Poel en Van Aert, maar achter hen was er een gigantische leegte ontstaan volgens Nys. "Die is nu eindelijk opgevuld." Afwachten of de nieuwe generatie het Van der Poel en Van Aert het ook moeilijk kan maken.