Onthullende verklaring: Daarom wint Tadej Pogacar zo gemakkelijk

De dominantie van Tadej Pogacar was dit jaar ongezien groot. Al lijkt daar best wel een opvallende reden voor te zijn.

Het leek het voorbije jaar wel alsof niemand Tadej Pogacar ook maar iets in de weg kan, of vooral wil leggen. Matthew Hayman, ploegleider bij Team Jayco AlUla, komt verrassend uit de hoek over het onderwerp.

In een interview met CycloWired zegt hij dat de UCI-punten de grote schuldige zijn in het verhaal van alle overwinningen van de Sloveen. “Als renners zich volledig op een overwinning richten, kunnen ze geen massa aan UCI-punten verzamelen”, klinkt het.

De ploegen rijden dus liever voor een plekje in de top tien, omdat dit hen voldoende punten oplevert. Als ze in duel gaan met Pogacar, dan halen ze die plekken nooit en pakken ze dus ook geen punten.

“Als we in de gevarenzone voor degradatie zitten, zijn de UCI-punten belangrijker dan drie overwinningen. Het verschil tussen de top tien van de wereld en een team in de degradatiezone is enorm, vooral als het gaat om sponsorcontracten.”

Volgens Hayman maakt het systeem met UCI-punten de koers kapot. “Als Pogacar bij Soudal-QuickStep of EF Education-EasyPost zou rijden, wint hij nog steeds alles, zelfs zonder het systeem van degradatie en promotie'.”