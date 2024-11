Sneer naar Van der Poel en Van Aert? "De toppers bij de dames doen dat wel"

Zondag gaat in Antwerpen de Wereldbeker van start. Dat is later dan de voorbije jaren om ook de toppers van de weg zoveel mogelijk aan de start te krijgen.

De Wereldbeker ondergaat dit seizoen wat veranderingen. De trip naar de Verenigde Staten is na zo'n tien jaar geschrapt en de eerste manche staat dus ook pas eind november op de kalender. Vorig seizoen was dat nog op 15 oktober. Door de hervorming hoopt de UCI dat (weg)toppers zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock, Marianne Vos, Blanka Vas, Puck Pieterse en Fem van Empel veel manches kunnen rijden en in aanmerking komen voor het eindklassement. Van der Poel en Van Aert missen eerste manches Wereldbeker "De toppers bij de dames tekenen reeds present voor de Wereldbeker", zegt UCI Sports Director Peter Van den Abeele bij Het Nieuwsblad. Een steek naar Van der Poel en Van Aert die het eerste deel van de Wereldbeker zeker missen? Van Aert en Van der Poel zullen met er 99% zekerheid niet aan de start staan in Antwerpen (24 november), Dublin (1 december), Sardinië (8 december) en Namen (15 december). Vier van de twaalf manches zullen ze dus overslaan. Van Aert en Van der Poel worden voor het eerst in het veld verwacht in het weekend van 21 en 22 december. Dan staan de Wereldbekers in Hulst en Zonhoven op het programma. Op 23 december is er ook de Superprestige in Mol.