Toekomst van Robbe Ghys: Iljo Keisse zegt hoe hij veel geld kan verdienen

Robbe Ghys is één van de Belgische toppers in het baanwielrennen. Toch ligt zijn toekomst volgens Iljo Keisse niet in die discipline.

Iljo Keisse werd op de voorbije Zesdaagse van Gent ontvangen als de keizer van het baanwielrennen. Zijn populariteit overstijgt nog zeer gemakkelijk die van de huidige generatie. Robbe Ghys is op een punt gekomen in zijn carrière dat hij keuzes moet maken. Vol voor de weg kiezen, of toch blijven combineren met de piste. Iljo Keisse is alvast heel erg duidelijk. “Dit botst met mijn hart voor de piste, maar hij moet voor de weg kiezen”, vertelt Keisse aan Het Nieuwsblad. “Hij gaat er veel verder in geraken. Wat is het alternatief? Op de piste zijn er nog amper zesdaagses.” Voor Keisse mag Ghys de weg niet opofferen om een ploegenachtervolging en een ploegkoers te rijden. “Vooral omdat er op de weg niet zoveel lead-outs zijn zoals hij. Types zoals hij kunnen veel geld verdienen, mooie wedstrijden rijden en een schone carrière uitbouwen.” Keisse noemt het ook niet de zwaarste job. “Een goede lead-out zijn is een kunst, en het zal best stresserend zijn. Maar je moet niet de hele dag op kop rijden, en zolang je je sprinter goed kan afzetten, zelfs al wordt niet gewonnen, gaat het niet jouw fout zijn.”