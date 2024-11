Bakelants kan het verklaren maar blijft bij Soudal Quick-Step op zijn honger zitten: "En mét mij ook Remco zelf, denk ik"

Jan Bakelants wordt niet vrolijk van enkele vaststellingen over Soudal Quick-Step. Remco Evenepoel moet daar ook wel het zijne van denken.

Bakelants bespreekt de situatie van Soudal Quick-Step in HLN. "De lopende Netflix-docu 'Sprint' indachtig, waarin onder meer de commerciële waarde wordt belicht van een olympische titel voor mannelijke en vrouwelijke 100 en 200 meter-atleten, val ik achterover van de vaststelling dat COO Jurgen Foré er, ondanks zijn ongetwijfeld extensief groot zakelijk netwerk, niet in slaagt om nieuwe sponsors binnen te halen."

Geen verbeterde financiële slagkracht dus. "Als dubbele olympische kampioen mag je toch veronderstellen dat Remco emblematisch genoeg is om een 'verkoopbaar product' te zijn in bijvoorbeeld de Verenigde Staten?" Blijkbaar niet en dat heeft zijn weerslag op de transferpolitiek. "Warm worden we niet van de komst van Paret-Peintre, Hayter, Schachmann en co."

De Tour wordt moeilijk verhaal voor Evenepoel

Bakelants vindt het onvoldoende als versterking. "Ik blijf op mijn honger zitten. En mét mij ook Remco, zelf denk ik. In de wedstrijden waarin hij in hoofdzaak aangewezen is op zijn eigen fysieke kwaliteiten , zal hij riant en veelvuldig blijven scoren. Maar in de grote ronden in het bijzonder de Tour de France, waar hij alle hulp keihard nodig heeft, wordt het een moeilijk verhaal."

Het is hopen op ontbolstering bij Van Wilder of Lecerf, aangezien de absolute meerwaarde niet van die nieuwkomers verwacht moet worden. "Je kan je ook afvragen: komen die renners voor Remco? Of voor zichzelf? Eigenlijk is de strafste, meest opzienbarende transferbeweging bij Soudal Quick-Step dat ze Remco langer bij zich konden houden."

Red Bull grijpt naast Remco Evenepoel

Door een loonsverhoging te geven kon Soudal Quick-Step verhinderen dat Evenepoel wegging. Voor Red Bull is dat dan weer een opdoffer. "Mét Remco erbij hadden we voor 2025 anders gesproken. Nu kan je niet anders dan vaststellen dat het team, ondanks zijn rijkelijke budget, overal wat achter het net vist."