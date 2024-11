Maxim Van Gils laat opnieuw van zich horen over zijn situatie bij Lotto en zorgt met nieuwe update voor verwarring

Maxim Van Gils moet even door een heftige storm. Hij zorgt ook wel wat voor verwarring met zijn nieuwe update.

Het was wel een rustig ogende Maxim Van Gils die in Italië VTM Nieuws te woord stond. "Ik hoop dat de gesprekken tussen mijn management en Lotto tot een mooie uitkomst leiden en heb daar vertrouwen in. We gaan als goede vrienden overleggen. Ik ga niet uit van een juridische slag", wil hij een aanslepende zaak graag vermijden.

Daar heeft de renner op dit moment ook een redelijk goed oog in. "Ik heb het gevoel dat die gesprekken goed verlopen. Ik ben er zelf niet bij, ik krijg gewoon updates. Op basis van wat ik hoor, verlopen die gesprekken vrij positief. Er zijn verschillende redenen, maar die houden we binnenskamers. Natuurlijk kan het ook nog dat ik bij Lotto blijf."

Verwarrende uitspraak Van Gils

Van die laatste uitspraak vallen we even achterover. Hij heeft een verzoekschrift ingestuurd tot eenzijdige contractverbreking. Dat doe je natuurlijk niet als je gewoon bij de ploeg wil blijven. Het is begrijpelijk dat hij niets verkeerd wil zeggen, maar een langer verblijf bij Lotto lijkt na deze hele commotie toch wel erg onwaarschijnlijk.

"De komende weken kunnen we nog een uitkomst zoeken. Het mag niet te lang duren. Zowel voor de ploeg als voor mezelf is dit geen leuke periode. Ik denk dat het voor beide partijen belangrijk is dat we snel tot een overeenkomst komen. Ik hoop dat dat één van de komende weken lukt", deelt Maxim Van Gils zijn uitdrukkelijke wens.

Van Gils speculeert niet over volgende ploeg

Op welke ploeg zijn volgende werkgever kan worden, wil hij nog niet ingaan. "Ik lig momenteel nog altijd onder contract bij Lotto, dus kan je niet met andere ploegen spreken. Het sportieve zal zeker en vast voorop moeten staan in de keuze die ik nu ga maken."