Niet geïntimideerd door Wout van Aert: Visma-Lease a Bike legt de lat hoog met nieuwe doelstelling voor sterkhouder

Bij Visma-Lease a Bike zijn de boegbeelden al enkele jaren dezelfde. Wout van Aert is bijvoorbeeld één van de sterkhouders. Wie die stempel na amper één jaar bij de ploeg ook wel draagt, is Matteo Jorgenson.

Als nieuwkomer zou je nochtans onder de indruk kunnen zijn van de aanwezigheid van een Van Aert en Vingegaard. "Ik was niet geïntimideerd, neen. Het was precies wat ik wilde. Het was bijna als een verwezenlijking om naar het team te gaan waar ik al een hele tijd naartoe wilde. Het is het beste team dat ik kon vervoegen. Ik was dus niet geïntimideerd, ik had vooral voldoening", legt Jorgenson uit aan Cyclingnews.

Ploegleider Frans Maassen verklaart waarom Jorgenson zo snel ingepast kon geraken. "Hij weet wat hij wil en hij is erg duidelijk over dingen. Dat helpt om iemand te integreren in het team." Op de vraag of Jorgenson de verwachtingen heeft overstegen, pakt Maassen uit met een helder antwoord. "Ja. We verwachtten veel van hem, maar Parijs-Nice winnen was een grote verrassing."

Klassementsambities bij Jorgenson

Dat was ook lang niet de enige sterke prestatie van de Amerikaan. "Hij won een klassieker, reed een sterke Tour en was goed op de Olympische Spelen. Hij is ook een geweldige leider in het team." Dit alles heeft de klassementsambities bij Jorgenson ook aangewakkerd, al is er zeker ook ruimte voor nog een andere kopman naast hem.

Maassen koppelt daar een concrete doelstelling aan vast voor de toekomst. "Ik denk dat het mogelijk is om ooit op het podium van een grote ronde te staan. Het is niet onmogelijk om dat te bereiken, maar we zullen het moeten zien in de komende jaren. Je moet ook wel keuzes maken en ik weet niet of hij altijd naar de Tour zal willen gaan."

Vingegaard kopman nummer 1 in het rondewerk

Aan interne concurrentie alvast geen gebrek. "Het is moeilijk om kopman te zijn als je in de ploeg van Vingegaard zit, maar alles is mogelijk."