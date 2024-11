Nieuw bloed: Soudal Quick-Step heeft een veelbelovend talent te pakken waar het in de toekomst mee wil scoren

Ze zitten bij Soudal Quick-Step niet stil en werken verder aan de toekomst. Een talent waar op de lange termijn wel wat in zit, is Henrique Bravo.

Het Soudal Quick-Step Devo Team, de opleidingsploeg van The Wolfpack, kondigt op sociale media aan dat het een nieuwe renner heeft vastgelegd voor volgend jaar. "We zijn verheugd om aan te kunnen kondigen dat de veelbelovende Braziliaanse klimmer Henrique Bravo - die dit jaar indruk gemaakt heeft in verschillende wegkoersen en in het mountainbiken - volgend seizoen voor onze ploeg zal rijden."

De mededeling op X spreekt voor zich. Henrique Bravo is een 18-jarige renner van wie we dit jaar pas de eerste resultaten op de weg kunnen terugvinden. Die zijn inderdaad niet min. Bravo was in het Braziliaans Kampioenschap voor junioren goed voor een podiumplaats in de wegrit en in het tijdrijden. Daarna volgden een derde en zevende plaats in nationale Spaanse koersen.

Talent Soudal Quick-Step heeft dit jaar al gewonnen

Later in augustus nam hij namens de Picusa Academy deel aan de Ronde van Ribera del Duero voor junioren. Een juniorenwedstrijd, maar ook wel een 2.1-wedstrijd. Dat was dus al een stevige stap hogerop en het werd duidelijk dat Bravo dit niveau wel aankon. In de tweede etappe met aankomst aan Laguna Negra soleerde hij naar ritwinst met meer dan een minuut voorsprong.

Delighted to announce that the promising 🇧🇷 climber Henrique Bravo - who has impressed in a number of road and MTB races this year - will ride for our team next season 🙌 pic.twitter.com/1D6f685DRt — Soudal Quick-Step Devo Team (@SoudalQSdevTeam) November 22, 2024

Het is niet voor niets dat ze hem bij het Soudal Quick-Step Devo Team voorstellen als klimmer. Bravo won ook het eindklassement van de driedaagse rittenkoers met een bonus van 14 seconden op zijn eerste achtervolger. In Zürich nam hij ook deel aan het WK voor junioren. Volgend seizoen kan hij bij Soudal Quick-Step alvast rekenen op optimale begeleiding.

Interessant profiel naar Soudal Quick-Step Devo Team

Het is een interessant profiel dat de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step binnenhaalt. De meeste Zuid-Amerikaanse talenten komen immers uit Colombia. Wie weet zet Bravo Brazilië op de wielerkaart.