Tadej Pogacar pakt uit met verrassend nieuws dat Van der Poel en Van Aert niet zo graag zullen horen

Tadej Pogacar is een man die af en toe wel een verrassing in petto heeft. Iedereen gaat ervan uit dat hij zich volgend jaar vooral zal toeleggen op de Tour, het WK en misschien de Vuelta. Dat kan ook nog heel anders lopen.

Tadej Pogacar is in Slovenië uiteraard voor het vijfde jaar op rij verkozen tot beste wielrenner van het land. Daar bestond dit jaar nog minder discussie over dan voorgaande jaren. Hij liet zich er ook al over uit hoe moeilijk het volgend jaar wordt om zijn wereldtitel te verlengen. Een Vuelta-deelname is in 2025 ook wel waarschijnlijk. Het Sloveense RTV vroeg hem naar nog een andere wedstrijd.

"Parijs-Roubaix? Dat staat nog niet op mijn programma. Maar je weet maar nooit", sluit Pogacar niet uit dat hij zijn vizier richt op de Helleklassieker. "Als de vorm goed is in aanloop naar zo'n wedstrijd, kan mijn programma ook in de loop van het seizoen nog worden aangepast." Dat is geen goed nieuws voor Van der Poel en Van Aert, in normale omstandigheden de topfavorieten voor deze koers.

Debuut Pogacar wellicht niet voor 2025

Stel je voor dat Pogacar kort voor Parijs-Roubaix ineens beslist om toch mee te doen. Dan hebben ze een stevige extra concurrent om mee rekening te houden. Er is ook wel geruststellend nieuws: wellicht zal zijn deelname er in 2025 toch nog niet komen. "Ik zie mezelf nog niet mijn debuut maken." Heel wat renners zullen hopen dat hij bij die mening blijft.

Eén ding is duidelijk: Pogacar onderschat niet hoe zwaar het kan zijn in de Hel van het Noorden. "Ik heb als junior al een keer aan deze wedstrijd deelgenomen en ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het bij de elite moet zijn. Je voelt een heel andere pijn. Het afzien op de kasseien is echt pijnlijk." De Tourwinnaar weet dat er ook nog een verschil is met de Ronde. "Een beklimming rijden op kasseien is ook nog heel anders."

Pogacar moet nog aankomen voor Parijs-Roubaix

Er is daarnaast de kwestie van het gewicht. Daar moet mogelijk aan gewerkt worden om in Parijs-Roubaix voor de prijzen te kunnen meedoen. "Om die wedstrijd te kunnen winnen, moet ik ook een paar kilo's aankomen. Het zal dus moeilijk zijn. Op dit moment denk ik dat ik nog te licht ben."