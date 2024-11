Angelo De Clercq stelt iets vast bij vader Mario De Clercq: "Sinds ik bondscoach ben"

Angelo De Clercq is de nieuwe bondscoach veldrijden. Zijn vader Mario De Clercq wil echter niet dat er insinuaties komen door hun band.

De keuze voor Angelo De Clercq als bondscoach veldrijden lag net zoals de keuze voor Serge Pauwels op de weg voor de hand. De Clercq was de assistent van Vanthourenhout en kon de afgelopen jaren veel bijleren.

Angelo De Clercq is de zoon van drievoudig wereldkampioen Mario De Clercq. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal, het team waar Mario De Clercq nog altijd aan de slag is als technisch coördinator, ging ook Angelo aan de slag na zijn carrière als crosser.

Mario De Clercq wil werk en privé gescheiden houden

Mario De Clercq wil zich niet bemoeien met de huidige carrière van zijn zoon. "Ik merk het al sinds ik bondscoach ben", zegt Angelo De Clercq bij Het Nieuwsblad. Mario De Clercq wil de zaken liever gescheiden houden.

Beiden hebben hun eigen carrière en die is toevallig in dezelfde branche. Over koers wordt er zelfs bijna niet gepraat, geeft Angelo toe. Enkel in de zomer als ze samen gaan fietsen kan het wel eens over koers gaan. "Hij vreest dat iedereen denkt dat ik niet neutraal zal zijn."

Angelo De Clercq verliet Pauwels Sauzen-Bingoal echter al vijf jaar geleden. "Als je zo denkt, kan niemand neutraal zijn. Iedereen heeft altijd wel ergens een link." Zo was Sven Vanthourenhout de neef van Michael Vanthourenhout. Dat zorgde ook niet voor problemen.