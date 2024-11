Kersvers bondscoach Pauwels doet boekje open over zijn band met Remco Evenepoel en Wout van Aert

Serge Pauwels werd door Belgian Cycling aangesteld tot nieuwe bondscoach. Hoe is zijn relatie met kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert?

Met het succes van Sven Vanthourenhout als bondscoach de voorbije jaren heeft Serge Pauwels grote schoenen te vullen. Daarbij zal hij net als Vanthourenhout kunnen rekenen op Remco Evenepoel en Wout van Aert.

Zij waren de voorbije WK's op bijna altijd de twee kopmannen bij België. Enkel op het WK's in Leuven liep het stevig mis en moesten er brokken gelijmd worden. Hoe is de band van de nieuwe bondscoach met Evenepoel en Van Aert?

Pauwels over Evenepoel en Van Aert

"Goed. Vier jaar geleden zat ik zelf nog in het peloton, dus met de meesten - zelfs Remco - heb ik nog gekoerst", zegt Serge Pauwels bij HLN. In Leuven en in Glasgow zat Pauwels al in de auto bij het WK tijdrijden van Evenepoel.

"Allebei heb ik ze deze week al eens kort gehoord. In januari trek ik naar de regio van Calpe, waar we elkaar uitvoeriger zullen zien en spreken." Op dat moment zullen Evenepoel en Van Aert ook hun programma al kennen.

In 2025 staat een loodzwaar WK in Rwanda op het programma, het EK wordt dan weer gereden in de Franse Ardèche. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden wie waar aan de start zal staan.