Lefevere zet UCI in hun hemd: "Hadden we nog niet bij stilgestaan"

De UCI blijft met nieuwe ideeën afkomen. Alleen vergeten ze het soms van de andere kant te bekijken.

De UCI heeft een voorstel om in de toekomst bij de toekenning van licenties veel meer in rekening te brengen dan de resultaten op de weg. Ook die in het baanwielrennen, mountainbiken, veldrijden, gravelen en BMX zouden meetellen.

Dat vertelde UCI-manager Peter Van den Abeele bij Sporza. Patrick Lefevere maakte meteen het nodige bezwaar. Zo is het niet eenvoudig om de waardeverhouding tussen verschillende disciplines te bepalen.

En er is nog meer voor Lefevere. “Stel dat wij nu crossers en pistiers moeten aantrekken: mogen we dan nog altijd maximaal dertig renners onder contract hebben? Of gaan we naar veertig renners? Dan kan je je meteen afvragen: moeten die ook allemaal de minimumlonen krijgen van de World Tour?”, vroeg hij zich af.

Van den Abeele toont begrip bij al die vragen van Lefevere. Hij moest echter wel toegeven dat hij bepaalde zaken over het hoofd zag.

“Bij het punt van Patrick over de lonen had ik nog niet stilgestaan, maar ook daar willen we flexibel zijn. Inderdaad, waarom zou er voor een specialist in een bepaalde discipline geen uitzondering kunnen zijn in salaris? Op dit moment staan we erin met een wit blad”, voegt hij er nog aan toe.