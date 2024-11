"Wij hen hinderen?" Eli Iserbyt weerlegt de kritiek van Roodhooft na zege in Kortrijk

Eli Iserbyt won de Exact Cross in Kortrijk. Het was zijn tweede overwinning van het seizoen.

De eerste en meteen ook laatste overwinning van Eli Iserbyt dateerde al van 26 oktober. Toen was hij de beste in het Nederlandse Heerdersstrand.

Dat hij in eigen streek kon zegevieren deed de West-Vlaming duidelijk deugd. “Ik voelde me tijdens de wedstrijd heel goed”, zei Iserbyt voor de camera’s. “Ik heb een paar keer geprikt, samen met Michael (Vanthourenhout, red.). Ik denk dat we als ploeg perfect gereden hebben vandaag.”

Vanthourenhout stond als derde mee op het podium. Hij verloor de sprint van Niels Vandeputte. De wind maakte het bij momenten heel erg moeilijk voor de renners.

Pauwels Sauzen-Bingoal gooide het deze keer over een andere boeg. “We moeten niet dat tempo onderhouden, maar blijven prikken. De voorbije wedstrijden hebben we gewoon tempo gereden met de rest in het wiel. Dat was niet de juiste manier, denk ik. Altijd prikken en kijken of we iets voor elkaar kunnen doen, is misschien iets beter, nu er meer goede renners aan de start staan.”

Christophe Roodhooft had de nodige kritiek op de tactiek van Iserbyt en co. Ze zouden de concurrentie te veel hinderen met hun manier van doen.

“Hinderen? Dat weet ik niet. Het is niet dat we echt in de remmen hebben geknepen. Ik denk dat iedere demarrage een demarrage was, een tempoversnelling. En als je met twee tegen twee rijdt, dus met twee van dezelfde ploeg tegen twee van een andere ploeg, is dat natuurlijk wat moeilijker.”