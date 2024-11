Heel snel duidelijkheid: Roodhooft verklapt nog meer verklapt over veldritprogramma Van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Keert wereldkampioen Mathieu van der Poel binnenkort terug in het veld? Christoph Roodhooft doet alvast het beste vermoeden met twee uitspraken.

Zaterdag in Kortrijk lichte Christoph Roodhooft al een tipje van de sluier over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel. "Het zal op korte termijn zijn", zei hij op de vraag wanneer het programma van Van der Poel er zal zijn.

"Laten we zeggen: het programma wordt volgende week bekend", voegde Roodhooft er nog aan toe. Zondag ging Roodhooft zelfs nog een stapje verder. "We hebben afgesproken dat we maandag nog eens samenzitten", zei hij bij Sporza.

Roodhooft verklapt nog meer over Van der Poel

"Dan zullen we hopelijk voor onszelf en voor iedereen iets kunnen zeggen waar iedereen ook iets mee kan." Volgens geruchten zou het programma van Van der Poel beperkt blijven tot drie of vier crossen. "Voor mij is dat nieuw", stelde Roodhooft.

Paul Herygers concludeert uit die uitspraken dat Van der Poel deze winter wel degelijk zal crossen. "Ik haalde daar nog iets positiever uit, want volgens de meesten zou hij maar een paar crossen rijden."

En Herygers is er ook bijna zeker van dat het programma van Van der Poel uitgebreider zal zijn dan drie of vier crossen. "Precies wel, maar het blijft wel spannend." Maandag komt er dus wellicht meer duidelijkheid over het veldritprogramma van Van der Poel.