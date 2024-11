Plots pakt Eli Iserbyt twee op twee: Belgische kampioen verklaart waarom winnen nu wél lukt

Eli Iserbyt heeft er een perfect weekend opzitten. Nadat hij zaterdag de Exact Cross in Kortrijk won, was hij de beste in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen.

Voor Eli Iserbyt was het al een moeilijk seizoen geweest in het veld, met enkele woelige weken. De Belgische kampioen had voor dit weekend met de Exact Cross in Heerderstrand zelfs nog maar één keer gewonnen.

Laurens Sweeck was het best van start gegaan in Antwerpen, maar echt wegrijden lukte niet voor hem in de openingsronde. Alles bleef wat bij elkaar in het eerste halfuur van de eerste manche van de Wereldbeker.

Tot Eli Iserbyt op het halfuur zijn moment gekomen zag. De Belgische kampioen versnelde, Sweeck en Vanthourenhout moesten passen. Iserbyt rondde zijn aanval af, Sweeck werd op 17 seconden tweede. Vanthourenhout reed nog lek en werd op 28 seconden derde.

Iserbyt is bevrijd na zeges in Kortrijk en Antwerpen

Iserbyt lijkt dit seizoen nu eindelijk vertrokken te zijn. "De conditie was de voorbije weken beter dan de resultaten weerspiegelden. Dat was wel wat frustrerend, waardoor ik ook in een neerwaartse spiraal raakte."`

"Het was moeilijk om daaruit te raken. Die overwinning zaterdag in Kortrijk, wat toch een soort thuiswedstrijd is, zorgde wel voor een bevrijding. Vandaag heb ik opnieuw zo rondgereden", zei Iserbyt nog.