Sven Nys over "frustrerende" Wereldbeker in Antwerpen: "Dramatisch"

Geen zege voor Lucinda Brand in de Wereldbeker in Antwerpen. Sven Nys zag het al meteen misgaan voor de Nederlandse kampioene.

De Exact Cross in Kortrijk liet Lucinda Brand zaterdag schieten om volop te focussen op de Wereldbeker in Antwerpen. De Nederlandse kampioene wilde fris aan de start staan in de eerste manche.

Maar het ging al snel mis voor Brand. De Nederlandse miste haar start compleet in Antwerpen en viel zelfs buiten de top tien. Ze volgde na één ronde al op meer dan 20 seconden van wereldkampioene Van Empel en de Luxemburgse Schreiber.

Nys over slechte start van Brand

Ook Sven Nys zag dat. "Als je hier in Antwerpen je start mist, dan is dat dramatisch. Zeker als Van Empel haar start niet mist. Dan is al bijna niet meer goed te maken op dit parcours met veel keren en draaien", zei Nys bij Sporza.

"Je moet vaak wachten tot je je positie kan innemen. Dat weten we, als je naar Antwerpen komt, dan is dat soms wel eens frustrerend", besloot Nys nog. Uiteindelijk kon Brand qua plaatsen toch nog veel goedmaken.

De Nederlandse kampioen herpakte zich wel nog en werd ondanks haar slechte start nog tweede in Antwerpen, maar wel op 31 seconden van wereldkampioene Fem van Empel. Daarmee staat Brand ook tweede in het klassement van de Wereldbeker.