Thibau Nys knalt tegen paaltje in Wereldbeker Antwerpen en komt met update

Thibau Nys beleefde in Antwerpen niet zijn beste dag in het zand. De Europese kampioen knalde ook nog tegen een paaltje en leek wat last te hebben.

De start van Thibau Nys in Antwerpen was goed en hij deed ook een half uur goed mee vooraan. Maar daarna zakte de Europese kampioen weg. Hij viel uiteindelijk ook uit de top tien en moest tevreden zijn met plek twaalf. Vooral het zand, wat niet zijn specialiteit is, speelde Nys parten in Antwerpen. "Nog maar eens met mijn neus op de feiten gedrukt dat die zandcrossen mij echt nog niet liggen", zei Nys duidelijk bij WielerFlits. Toch is er voor de Europese kampioen geen reden tot paniek. Vorige week deed hij nog twee keer mee voor de overwinning en dat een uur lang. Conditioneel is er dan ook geen probleem voor de volgende crossen, stelt Nys. Nys knalt tegen paaltje in Antwerpen Ook fysiek liep Nys geen schade op. Hij botste aan de materiaalpost tegen een paaltje en trok een stevige grimas. Maar echt een oorzaak voor zijn mindere resultaat is het niet volgens Nys. "Dat was niks speciaals. Ik pak het paaltje wel zwaar mee. Het was wel eventjes een klap, maar het is niet erg." Nys staat volgende week dan ook gewoon aan de start in Dublin, waar de tweede manche van de Wereldbeker wordt gereden.