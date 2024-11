Olympisch kampioen Remco Evenepoel blikt er bijzonder positief op terug: "Dit is zo belangrijk"

Remco Evenepoel was de voorbije week in de Verenigde Staten met enkele ploeggenoten. Daar startte de voorbereiding op 2025 en de Tour de France al.

Samen met Mikel Landa, Tim Merlier, Paul Magnier en Luke Lamperti trok Remco Evenepoel afgelopen week naar de Verenigde Staten. Ze trokken naar de Specialized WinTunnel voor testen in de windtunnel.

Het is bij Soudal Quick-Step een jaarlijkse uitstap naar de Verenigde Staten gewroden, waarbij onder meer aan de positie op de fiets wordt gewerkt. "Er werd gewerkt aan enkele details die het verschil kunnen maken in de grote wedstrijden."

Evenepoel bijzonder positief over Specialized

De renners gingen ook kijken naar een ijshockeywedstrijd tussen de Sharks en de Red Wings. Remco Evenepoel had alleen maar lovende woorden over het bezoek aan het hoofdkwartier van Specialized. "We werken al jaren samen."

"Het is een partnerschap waarbij we hetzelfde doel delen: altijd pushen en innoveren om beter te worden. Het is zo belangrijk om het team hier te zien, om dingen te finetunen voor het komende seizoen."

"Daarbij praten we over de ontwikkeling van nieuwe, snellere apparatuur en hoe we het gebruik ervan kunnen implementeren. Het is ook leuk om te zien dat de mensen die zo hard werken ons het hele seizoen steunen", stelde Evenepoel nog.