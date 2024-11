Een duidelijke keuze: Belgisch kampioen Eli Iserbyt drie weken niet in België

Belgisch kampioen Eli Iserbyt heeft een uitstekend weekend achter de rug met zeges in Kortrijk en Antwerpen. De komende weken zal hij echter weinig in België zijn.

Afgelopen zondag ging de Wereldbeker veldrijden van start in Antwerpen. Eli Iserbyt scoorde meteen de volle buit met de overwinning, meteen zijn eerste zege in een klassementscross van dit seizoen.

De volgende twee manches van de Wereldbeker worden in Dublin en Sardinië gereden. Omdat de UCI die twee manches een beschermde status heeft gegeven, mogen er zaterdag geen crossen georganiseerd worden in België.

Iserbyt drie weken naar Spanje

Voor de crossers is er dus geen enkele reden om in België te blijven. Ook Eli Iserbyt is zondag na zijn zege in Antwerpen naar Spanje vertrokken. "Ik ga nu drie weken op rij in Spanje te zitten", zei Iserbyt bij WielerFlits.

"Niet om extra veel te trainen, maar gewoon om alles een beetje tot rust te laten komen en hopelijk de zon tegemoet te gaan. Dat is altijd mooier dan in het slechte weer te zitten", voegde Iserbyt er nog aan toe.

Vanuit Spanje vliegt Iserbyt rechtstreeks naar Ierland voor de wedstrijd van zondag en keert nadien terug. Hetzelfde doet hij voor de wedstrijd in Sardinië. De Belgische kampioen keert pas terug voor de cross in Herentals op 14 december.