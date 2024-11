Wielerwereld opnieuw in rouw: jonge renner Tuur Hancke (19) overleden op verjaardag

De jonge belofterenner Tuur Hancke (19) is maandag onverwacht overleden. Dat meldt zijn ploeg The Lead Out Cycling Academy bekend.

"Met zeer grote verslagenheid heeft de club het plotse overlijden van Tuur Hancke (19) vernomen", schrijft The Lead Out Cycling Academy op hun sociale media. Hancke overleed op de dag van zijn 19de verjaardag. "Tuur reeds sinds 2022 bij onze junioren en afgelopen seizoen bij de beloften. Renners en medewerkers bewaren de beste herinneringen aan Tuur. Altijd respectvol, altijd goedlachs, graag gezien door iedereen."



"Helaas rest er geen tijd meer samen om nieuwe herinneringen te maken", schrijft de ploeg nog. "We wensen iedereen die Tuur kende heel veel sterkte toe. In de eerste plaats het gezin en de familie van Tuur, zijn ploegmaats en vrienden binnen en buiten de club." Een maand geleden nog maar had Hancke een punt gezet achter zijn wielercarrière. "Wat eerst een bevlieging leek werd een groot deel van mijn leven de afgelopen jaren. Nu is het tijd om wat te genieten van de andere dingen in het leven." "Na vier onvergetelijke jaren neem ik afscheid van de koers. Bedankt aan mijn ouders, trainer, staff en alle supporters die dit avontuur mogelijk maakten. Op naar een nieuw hoofdstuk!", schreef hij toen. Het heeft niet mogen zijn.