Nieuw systeem in koers geldt vanaf 1 januari 2025: Heel veel discussie op komst?

Vanaf 1 januari 2025 doen de gele kaarten hun intrede in het wielrennen. Dat gebeurde na een testperiode eerder dit jaar.

Er werd dit jaar een kleine test gehouden met het systeem van gele kaarten, maar uiteindelijk werden er nog niet veel gegeven en hadden die ook geen consequenties.

Vanaf 1 januari wordt het systeem algemeen verspreid in de koers. Het is uitkijken wat er effectief mee zal gebeuren. Ploegleider Marc Wauters van Lotto Dstny vindt het een goed systeem.

“Het systeem is goed voor het imago van het wielrennen”, zegt Wauters aan Het Belang van Limburg. “Of het ook goed is voor de veiligheid? Dat weet ik niet.”

Als het er echt om gaat in de koers, dan zullen niet veel renners wakker liggen van een gele kaart. “Zeker in het begin van het seizoen zullen we genoeg aandacht besteden aan dat nieuwe systeem, zodat elke renner van onze ploeg zal opletten om geen schorsing op te lopen.”

Al zal het wellicht, net als in het voetbal, een enorm discutabel gegeven worden. Het gaat om mensen die zaken moeten waarnemen. Wie de dingen bekijkt, zal vaak de doorslag geven. Waardoor het nu al een oneerlijk systeem lijkt te zijn...

“Zo zou het kunnen dat de ene renner voor een plakbidon van vijf seconden niet wordt gestraft, terwijl een andere renner door iemand anders wel een gele kaart krijgt voor een plakbidon van vier seconden”, stelt Amaury Capiot zich al voor.