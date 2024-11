"Twee absolute hoogtepunten": Bruyneel kijkt niet enkel naar Pogacar voor het beste van 2024

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar domineerde het wielerjaar van begin tot einde. Voor Johan Bruyneel zijn er echter nog andere hoogtepunten te vermelden.

Tadej Pogacar reed een ongelofelijk jaar 2024 bij elkaar. De Sloveen was niet alleen sterk in de grote rondes, maar ook in het voorjaar liet hij zich gelden.

Al was er op dat moment van het seizoen nog iemand anders die er echt bovenuit stak, zo vertelt Johan Bruyneel in de podcast The Move.

“Mathieu van der Poel zijn dominantie was ook iets wat ik bijna nog nooit gezien had. Behalve Wout van Aert was bijna iedereen er, dus die twee koersen waren ook een hoogtepunt van mij”, klinkt het bij de ex-ploegleider.

De Nederlander, op dat moment nog regerend wereldkampioen, schreef zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix op zijn naam.

En dan heb je uiteraard ook nog de dubbele olympische titel van Remco Evenepoel. Het zal wellicht nog heel lang wachten zijn tot iemand hem dat nadoet.