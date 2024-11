Visma-Lease a Bike-directeur Richard Plugge pakt uit met ferme kwinkslag over gespannen relatie met UCI-voorzitter

Bij de verschillende teams denken ze na over de toekomst van het wielrennen. Dat doet Richard Plugge ook zeker en dat kan al eens tot spanningen leiden met de UCI-voorzitter.

Richard Plugge, de algemeen directeur bij de ploeg van Wout van Aert, is een man met een mening. Hij heeft zich in het verleden ook al specifiek uitgelaten over de organiserende kant van wielerwedstrijden. Dan komen de ASO en de UCI al eens in het vizier. Zet de ASO voldoende seingevers in, is het nog van deze tijd dat de UCI oortjes blijft weren op kampioenschappen?

Over deze zaken heeft Plugge een heldere mening en zo komt hij ook in het vaarwater van UCI-voorzitter David Lappartient. De gespannen relatie tussen de twee kwam tot uiting in de Ronde van Polen. Plugge vond dat een gevallen renner niet snel genoeg geholpen werd door een gebrek aan radiocommunicatie in de koers. "Fake news", sneerde Lappartient.

Ontmoeting tussen Plugge en Lappartient

Beide heren zagen elkaar op het UCI-congres in Nice en deze keer was er van enige spanning weinig sprake. Plugge postte zelfs een foto van hem en Lappartient op zijn X-account, waarbij ze allebei een glimlach tevoorschijn toveren. Bij Lappartient is die nog breder dan bij Plugge. In elk geval lijken de neuzen al meer in dezelfde richting te staan.

"Goede en opbouwende conversaties gevoerd met David Lappartient op het WorldTour seminarie van de UCI", laat Plugge weten. Zijn volgende zin durven we ook wel als een kwinkslag opvatten: "We zijn het over (bijna alles) eens." Die 'bijna alles' is wel cruciaal. Het is toch een kleine verwijzing naar het feit dat ze niet altijd op dezelfde golflengte zitten.

Goede zaak voor de wielersport

Als er ondertussen meer dingen zijn waar ze hetzelfde over denken, is dat wel een goede zaak voor de wielersport.