🎥 Olympisch kampioen Remco Evenepoel mag uitpakken met peperdure nieuwe auto

Remco Evenepoel is opnieuw in België na zijn trip naar de Verenigde Staten. Hij ging donderdag een nieuwe wagen ophalen bij de sponsor van Soudal Quick-Step.

Voor testen in de windtunnel van Specialized trok Remco Evenepoel vorige week naar de Verenigde Staten. Dat deed Evenepoel met zijn ploegmaats Tim Merlier, Mikel Landa, Paul Magnier en Luke Lamperti.

Ondertussen is Evenepoel terug uit de Verenigde Staten. Dinsdag trok hij onder meer met Tim Merlier en ex-ploegmaat Tim Declercq naar de kust om er zo'n 60 kilometer op het strand af te rijden. Woensdag ging Evenepoel dan weer 10 kilometer lopen.

Evenepoel haalt peperdure wagen op

Evenepoel mocht donderdag ook langsgaan bij BMW LeCouter&Lemmens-LeCouter, sinds eind 2018 is BMW de officiële autosponsor van Soudal Quick-Step. Evenepoel postte op zijn sociale media een video van zijn bezoek.

"Speciale levering. Bedankt voor de geweldige service zoals altijd", schreef Evenepoel bij de video waarbij hij buiten rijdt in een nieuwe wagen. Het zou om een BMW M5, een wagen met een nieuwprijs vanaf zo'n 150.000 euro.

Blitse wagens zijn niet nieuw in het wielrennen, zo is Mathieu van der Poel sinds vorig jaar ambassadeur van Lamborghini Antwerpen en pakte hij vorig jaar geregeld uit met een peperdure wagen in de cross.