📷 Wout van Aert werkt aan zijn 'probleem', vrouw Sarah reageert teleurgesteld

De komende weken zal Wout van Aert extra looptrainingen inlassen om zich voor te bereiden op zijn terugkeer in de cross. En dat tot teleurstelling van zijn vrouw Sarah De Bie.

Het is nog niet duidelijk wanneer Wout van Aert opnieuw het veld induikt. Dat zou normaal gezien na 19 december zijn, maar Van Aert liep een 'loopachterstand' op door zijn zware knieblessure die hij opliep in de Vuelta.

Ondertussen kan Van Aert al bijna twee maanden weer fietsen, maar lopen blijft nog altijd beperkt. Tijdens zijn stage in Spanje ging Van Aert twee keer lopen met zijn vrouw Sarah, al was dat slechts een paar kilometer.

Van Aert gaat lopen in Nederland, vrouw Sarah reageert

Bij hoge intensiteit zou Van Aert nog hinder ondervinden van zijn knie, maar ongerustheid is er niet bij Visma-Lease a Bike. De komende weken zal Van Aert wat meer looptrainingen inlassen om zijn knie te versterken.

Donderdagochtend ging Van Aert in 's Hertogenbosch net geen 7 kilometer lopen in 33 minuten, wat toch een stevig tempo is. Al was één iemand daar niet zo blij mee. Vrouw Sarah reageerde op Strava. "Ik mag niet meer mee."

Van Aert is in Nederland voor onder meer medische testen bij Visma-Lease a Bike. Vrijdag staat de teamdag op het programma met de voltallige selectie van de Nederlandse ploeg voor 2025.