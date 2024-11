Eli Iserbyt maakt concurrentie wijzer met onthulling: "Mentaal een grote uitdaging"

Het veldrijden evolueert de voorbije jaren en dat merkt ook Eli Iserbyt. Hij pakte zijn zandtechniek aan, maar ook de balken vormen nog altijd een probleem voor de Belgische kampioen.

Eli Iserbyt verloste zichzelf vorig weekend door zowel te winnen in Kortrijk als in Antwerpen. De Belgische kampioen had enkel nog maar in Heerderstrand gewonnen en snakte naar enkele nieuwe overwinningen.

In Antwerpen maakte Iserbyt indruk met zijn techniek in het zand. Iserbyt wilde zichzelf verbeteren en liet in september 2023 een zandbak van zo'n 20 meter aanleggen in zijn tuin. "Bij ons in de buurt is zand lastig te vinden", zegt Iserbyt bij Kop over Kop.

"Vroeger reed ik tussen speeltuinen om te oefenen, maar het is me niet met de paplepel ingegoten", stelt Iserbyt. "Nu rijd ik als ik thuis ben zeker twee per week in de zandbak", zegt de Belgische kampioen.

Iserbyt over moeilijkheid met de balken

Niet alleen het zand is voor Iserbyt lastig, maar ook de balken vormen voor hem een obstakel. "Het gaat niet meer om of je over balken springt, maar hoe snel. Je moet proberen met dertig kilometer per uur te springen", zegt Iserbyt.

"Dat is mentaal een grote uitdaging. Je moet op volle snelheid aanrijden zonder te remmen. Maar ik ben een remmer, net als Sweeck en Van der Haar", vindt de Belgische kampioen van zichzelf.