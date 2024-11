Moeten Van der Poel en Van Aert de cross redden? "Niet aandringen en forceren"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het crossseizoen is al eventjes bezig. Toch lijken veel mensen te wachten op Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De cross heeft zijn publiek, zowel op televisie als op ter plaatse, zo wezen de cijfers van het aantal toeschouwers en kijkers uit. Ook zonder de grote tenoren.

De voorbije weken was het bijzonder spannend in de cross. Heel wat renners wisten al een overwinning te pakken en dat speelt zeker een rol.

Christophe Impens (Golazo), organisator van de X2O Trofee en Exact Cross, is blij met hoe het allemaal loopt op dit moment. Want niet elke cross heeft de grote namen nodig.

“Diegem, Loenhout, Baal, Koksijde... dat zijn traditiecrossen. Volksfeesten, waar altijd sfeer is, sportief iets te beleven valt en die dus sowieso de massa lokken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En dat is maar goed ook. Wout van Aert zal pas eind december ten vroegste crossen, Mathieu van der Poel zou slechts een vijftal crossen rijden.

De twee willen aan de volle honderd procent kunnen starten, maar houden ook rekening met hun opbouw richting het voorjaar. “Als dat zo is, moeten we daar begrip en respect voor opbrengen en de keuzes die ze maken, accepteren”, vindt Impens.

“Uiteraard staan we met wijdopen armen klaar om ze te ontvangen. Maar aandringen en de zaak proberen te forceren, is niet aangewezen. We nemen een nederige houding aan. Mathieu en Wout zijn megavedetten, die de wielersport overstijgen.”