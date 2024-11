Saga neemt nieuwe wending! Van Gils op zucht van verrassende keuze maar er is nog een derde hond in het spel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het lijkt een zekerheid dat Maxim Van Gils weggaat bij Lotto Dstny, maar wat wordt zijn volgende bestemming? Hoewel er geen uitsluitsel over bestaat, neemt het verhaal een nieuwe wending.

Maxim Van Gils heeft voor een ferme saga gezorgd in wielerland. De renner van Lotto Dstny dropte een stevig bommetje met zijn verzoekschrift tot een eenzijdige contractverbreking. Zijn nieuwe manager Alex Carera ging vervolgens met de Belgische ploeg rond tafel zitten. Die gesprekken leken wel positief te verlopen, zo gaf Van Gils zelf aan.

Vanaf het nieuws naar buiten kwam over de nakende contractverbreking van Van Gils, leek Red Bull-BORA-hansgrohe in polepositie te liggen om hem binnen te halen. Dat is dan ook de ploeg met de financiële middelen om de wielertop te bestormen. Ook Astana kwam zich nog mengen en leek na een verhoogd bod dan weer de betere papieren te hebben.

Leiden omwegen toch naar Red Bull?

Het Laatste Nieuws meldt nu dat er quasi sprake is van witte rook en Van Gils dan toch op een zucht van Red Bull-BORA-hansgrohe staat. Bij het begin van deze transfersaga leek het de logische optie dat hij daar zou belanden, maar daarna kwamen er toch andere berichten naar buiten. Als hij alsnog naar Red Bull trekt, mag dat dus toch als verrassend beschouwd worden.

Dit is alleszins wel het soort uitkomst waar Van Gils zelf op aanstuurde. De Belg wilde zeker niet dat het een lange juridische slag zou worden met Lotto Dstny die lang zou aanslepen en zo onzekerheid met zich zou meebrengen over wanneer hij voor zijn volgende ploeg inzetbaar zou zijn. Zo'n doemscenario lijkt nu ook wel vermeden te zijn.

Ook INEOS meldt zich voor Van Gils

Het moet wel nog altijd blijken of Van Gils effectief voor Red Bull gaat koersen, want met INEOS Grenadiers is er nog een kaper op de kust. Afwachten hoe dat afloopt.