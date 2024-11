Remco Evenepoel zoekt oude liefde Anderlecht op en reageert op zijn peperdure wagen

Opvallende aanwezige donderdagavond tijdens de wedstrijd Anderlecht-Porto: Remco Evenepoel. De olympische kampioen kon voor het eerst sinds lang nog eens aanwezig zijn bij een wedstrijd van zijn ex-club.

De trainingen van Remco Evenepoel richting zijn al opnieuw begonnen. Maar met de wedstrijd Anderlecht-Porto in de Europa League, die donderdag om 18u45 werd afgetrapt, kon Evenepoel zijn ex-club nog eens aan het werk zien.

"Vakantie is het niet echt meer, maar het past nog steeds in de planning van de rustige periode", zei Evenepoel tijdens de rust bij Play6. "Die is een combinatie van trainen, rusten en wat dingen doen die tijdens het seizoen onmogelijk zijn."

"Daarom ben ik hier dus. "Nu kan ik eens dingen doen die tijdens het seizoen onmogelijk zijn", ging Evenepoel verder. Enkele uren daarvoor had Evenepoel een nieuwe wagen mogen ophalen, een BMW M5 van zo'n 145.000 euro.

Netflix-docu over Evenepoel

"Dat zijn toch leuke momentjes", straalde Evenepoel. De olympische kampioen kon dus niet ontsnappen aan de camera's tijdens zijn uitstapje, maar dat gevoel kent hij al enkele maanden, onthulde hij.

Zo volgt Netflix Evenepoel voor een documentaire over zijn leven en zijn carrière. "Normaal gezien verschijnt die in juli", onthult Evenepoel. "Ze zouden me vanavond (donderdag, nvdr.) ook filmen, maar dat is afgesprongen."