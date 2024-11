Van Aert en Van der Poel bezorgen Pogacar problemen: "Niet makkelijk voor beste renner ter wereld"

Tadej Pogacar wil in 2025 zijn palmares verder uitbouwen. En dan gaat het vooral over opvullen van gaten, onder meer met Milaan-Sanremo.

In 2024 won Tadej Pogacar voor het eerst een rit en het eindklassement in de Ronde van Catalonië en in de Giro, pakte hij de regenboogtrui op het WK en won hij de Giro dell'Emilia. Dat waren allemaal primeurs voor de Sloveen. In 2025 wil Pogacar nog meer gaten vullen in zijn palmares.

"Het is duidelijk dat het idee is om het palmares van Pogacar nog verder op te vijzelen met alle koersen die hij nog niet gewonnen heeft in gedachten", zegt Matxin Fernandez, de grote baas bij UAE Team Emirates bij Eurosport.

Volgens Fernandez is Milaan-Sanremo de moeilijkste koers om te winnen voor Pogacar. "De wedstrijd wordt in vijf explosieve minuten beslist na zeven uur koers. Als je realistisch bent, kan vandaag de dag geen enkele renner superieur aan zijn concurrenten zijn in vijf minuten."

Van Aert en Van der Poel bezorgen Pogacar moeilijkheden

Pogacar deed het elk jaar beter in Milaan-Sanremo. In zijn vier deelnames werd hij twaalfde (2021), vijfde (2022), vierde (2023) en derde (2024). Maar winnen lukte dus nog niet voor de Sloveen in La Primavera.

"Er zijn veel kanshebbers naast Tadej, want voor die inspanning van vijf minuten heb je renners als Van der Poel, Van Aert, Hirschi en Narvaez. Het is een koers die je als beste renner ter wereld, waartoe ik Tadej reken zonder iemand tekort te willen doen, niet kunt voorspellen om hem met zekerheid te winnen."