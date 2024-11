Bondscoach De Clercq ziet plots een andere Eli Iserbyt en voorspelt gouden tijden

Eli Iserbyt boekte vorig weekend in Kortrijk en Antwerpen twee belangrijke zeges. De Belgische kampioen lijkt opnieuw vertrouwen te hebben, dat zie ook bondscoach Angelo De Clercq.

Met enkel een overwinning in Heerderstrand had Eli Iserbyt nog maar een overwinning achter zijn naam staan tot vorig weekend. Dat was de Belgische kampioen niet gewoon, de voorbije jaren won hij meer in het begin van het seizoen.

Tot vorig weekend dus, want Iserbyt won zowel in Kortrijk als in Antwerpen. Vooral die laatste zege is belangrijk, want Iserbyt pakte zo meteen het maximum van de punten in de eerste manche van de Wereldbeker.

De Clercq ziet andere Iserbyt

Bondscoach Angelo De Clercq is ervan overtuigd dat Iserbyt de lijn kan doortrekken de komende weken. "Eli (Iserbyt) is herboren. Met die twee zeges op rij is er een pak druk en last van zijn schouders gevallen", zegt De Clercq bij Belga.

"Hij zat er steeds heel kort bij, maar het was telkens net niet. Tot afgelopen weekend. Vanaf nu kan het snel lopen voor hem en hij heeft zijn klassement te verdedigen", stelt De Clercq nog. Komend weekend dus al in Dublin.

In 2022 werd Iserbyt zevende in Dublin, op 35 seconden van winnaar Wout van Aert. Vorig jaar stond Iserbyt op het podium in de Ierse hoofdstad, hij werd derde op 20 seconden van Pim Ronhaar.