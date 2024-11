Trainer van Roglic waarschuwt Evenepoel en Pogacar voor de Tour de France

Primoz Roglic werd eind oktober 35 jaar, maar bij Red Bull-BORA-hansgrohe geloven ze dat de Sloveen nog progressie kan boeken. Ook om zich te meten met Pogacar en Evenepoel.

Dit seizoen stapte Primoz Roglic over van Visma-Lease a Bike naar Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveen maakte opnieuw een doel van de Tour, maar daar liep het deze zomer opnieuw mis.

Roglic viel en moest uiteindelijk ook opgeven. Na 2021 en 2022 zijn derde opgave op rij in de Tour. De Sloveen trok in augustus dan naar de Vuelta, waar hij wel voor de vierde keer in zijn carrière eindwinnaar werd.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe geloven ze dat Roglic zich in 2025 kan meten met Pogacar en Evenepoel in de Tour. "Zijn waarden zijn even goed als altijd. Ze worden zelfs nog een beetje beter. Dat Roglic op leeftijd is, zegt ons niet zo veel", zegt coach Dan Lorang bij Velo.

Kan Roglic de Tour winnen?

"Omdat hij qua wielerjaren nog zo jong is, geloven we dat hij nog niet zijn plafond heeft bereikt. Net zoals dat geldt voor concurrenten als Evenepoel en Pogacar. We hebben er vertrouwen in dat Roglic in 2025 nog een stap gaat zetten."

Vooral met meerdere zware bergritten in een week heeft Roglic het moeilijker. "Roglic is daar al een lange tijd mee bezig. Gelukkig zien we aan de data dat hij al flink is verbeterd. Hij is echt een complete renner geworden. Als hij gezond blijft, dan zie ik niet in waarom hij niet kan winnen in de Tour de France."