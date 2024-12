Een kijkje achter de schermen bij het ongewone uitstapje van Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft er een leuk weekje opzitten. Eerder ging hij al een keertje kijken naar Anderlecht - Porto in de Europa League in het voetbal, nu is hij nog ergens helemaal anders opgedoken. In de paddock van de Formule 1 meer bepaald.

Dubbel Olympisch kampioen Remco Evenepoel heeft er een weergaloos 2024 opzitten. Zonder Tadej Pogacar zou werkelijk iedereen over hem spreken als man met het beste seizoen in jaren.

Voorbereiding begonnen

De voorbereiding op 2025 is uiteraard al begonnen, want Evenepoel gaf deze week aan dat hij al volop aan het trainen is gegaan voor het nieuwe seizoen. Dat liet hij weten tijdens de rust van de match tussen Anderlecht en Porto.

Eerder deze week was Evenepoel ook al eens een nieuwe BMW gaan oppikken om de komende jaren mee te cruisen. En over snelheid en wagens gesproken? Evenepoel dook zaterdag op in de paddock.

Remco Evenepoel with his wife Oumaïma Rayane today in the Alpine garage #QatarGP #AlpineF1 #F1 pic.twitter.com/bXscrgbCq9 — Lucho Yoma (@LucianoYoma) November 30, 2024

Zo ging hij een bezoekje brengen aan de renstal van Alpine op het circuit in Qatar. Daar was hij op uitnodiging van Jack Doohan van Alpine, die hem rondleidde en met hem ook een gesprekje had.

Ook vrouw Oumaïma 'Oumi' Rayane tekende volgens Het Laatste Nieuws present in de paddock. Er werden ook een aantal beeldjes geschoten van het bezoek.