"Je hoeft maar te bellen en we kunnen het regelen": Tom Boonen krijgt megagoed nieuws te horen

Tom Boonen is een absolute legende uit de Belgische wielergeschiedenis. Maar snelheid bleef hem ook op andere fronten boeien.

Afgelopen week werd Thierry Neuville samen met Martijn Wydaeghe wereldkampioen rally. Het was de eerste keer dat een Belg dat realiseerde.

Ook ex-wielrenner Tom Boonen volgde het op de voet op. Hij zag hoe wreed sport kan zijn, want Neuville kreeg af te rekenen met pech en verspeelde zo bijna nog de wereldtitel.

“Het is een teamprestatie van Martijn en mijzelf en ook onze naaste vriendenkring helpt ons om het doel duidelijker voor ogen te zien en kalm te blijven. Het is echt een teamprestatie”, klinkt het bij Thierry Neuville aan La Dernière Heure.

“In je eentje zie je niet alle ins en outs. Je kunt je gemakkelijk laten meeslepen. Maar als je met andere mensen praat, helpt dat je om je te heroriënteren.”

Neuville had ook nog megagoed nieuws voor Boonen over. “Tom, ik weet ook dat je graag met mijn Hyundai WRC wil rijden. Ik heb er één in mijn garage, dus je hoeft me alleen maar te bellen en we kunnen het regelen!”