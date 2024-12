Patrick Lefevere is duidelijk: "Bij hem wist je: off the record is off the record"

Patrick Lefevere blijft een absolute gentleman in het wielrennen. De godfather was ook van de partij op het afscheid van journalist Hugo Coorevits.

Hugo Coorevits van Het Nieuwsblad nam afscheid van zijn job als journalist. Hij kreeg uit handen van Eddy Merckx, Freddy Maertens, Johan Museeuw en Lotte Kopecky een opvallende trui als aandenken.

Daarop staan de handtekeningen van maar liefst 34 wereldkampioenen, waaronder ook Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Tom Boonen, Mark Cavendish, Gianni Bugno, Rik Van Looy, Joop Zoetemelk, Bernard Hinault en Marianne Vos.

Coorevits begon in 1983 als journalist en was sinds 1996 op elke belangrijke wielerwedstrijd. Hij was maar liefst 25 keer verslaggever ter plekke voor de Tour de France.

Ook Patrick Lefevere was erbij om de trui te overhandigen. “Niemand anders zou dit klaarkrijgen”, zegt de grote patron van Soudal-QuickStep in Het Nieuwsblad.

Eén ding was zeker bij Coorevits. “Bij hem wist je: off the record is off the record. Nooit heeft hij dat vertrouwen beschaamd”, aldus Lefevere.