Volgend jaar laatste seizoen van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step? Benji Naesen zegt waarom die kans groot is

We zijn dit seizoen al lang zoet geweest met de transfergeruchten rond Remco Evenepoel. Soudal Quick-Step kon hem toch nog houden, hij lijkt gemotiveerd om zijn contract uit te doen. Maar wat als hij binnen een jaar alsnog vertrekt?

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast sluiten ze het niet uit. Patrick Broe is niet zo positief over de toekomst van Soudal Quick-Step. "Er zijn veel renners die bijna einde contract zijn. Dat herinnert mij aan de geruchten rond de sponsors en Bakala. Remco heeft nog een contract voor twee jaar. Als je hem wil laten uitkopen, is het volgende tussenseizoen de laatste kans."

Elk seizoen dat voorbij is, is ook een jaar minder om uit te betalen. "Die afkoopsom wordt elk jaar goedkoper. Laten we eerlijk zijn: binnen twee jaar gaat hij toch weg", houdt Benji Naesen helemaal geen rekening met een eventuele contractverlenging van Evenepoel. "Er is niet de minste kans dat Remco blijft na afloop van zijn contract."

Soudal Quick-Step zou ploeg kunnen heropbouwen

Soudal Quick-Step zou natuurlijk wel graag de Tour winnen met Evenepoel. Het zou toch een verrassing zijn als dit volgend jaar al lukt. Anderzijds: als Evenepoel zou weggaan, moet wel aan de toekomst van de ploeg gedacht worden. "Via de afkoopsom krijg je dan een krijgskas om de ploeg te heropbouwen", ziet Broe daar ook mogelijkheden voor.

"Ik denk niet dat het controversieel is om te veronderstellen dat 2025 het laatste jaar van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step wordt. Ik denk dat het zo zal zijn, omdat het de laatste kans is voor Soudal Quick-Step om geld voor hem te krijgen", komt Naesen met een pittige voorspelling. "Anders vertrekt hij gratis op het einde van 2026."

Hopen op duidelijkheid over Evenepoel na 2025

Broe hoopt in elk geval dat het na 2025 wel meteen duidelijk is wat Evenepoel van plan is. "Je kunt niet voor een derde jaar op rij dat spelletje spelen van vertrekken of niet vertrekken."