📷 Spek naar de bek van Pogacar? Vuelta geeft eerste geheimen prijs van parcours voor 2025

Voor het tweede jaar op rij start de Vuelta niet in Spanje. Na Portugal dit jaar trekt de Spaanse rittenkoers opnieuw naar een andere Europees land voor de start.

Dit jaar ging de Vuelta van start in Portugal, nog maar de vijfde keer dat de Spaanse grote ronde niet van start ging in Spanje. En dat zal ook in 2025 niet het geval zijn, want volgend jaar start de Vuelta in Italië.

De eerste drie ritten van de Vuelta worden op Italiaanse bodem gereden, in de regio het noordwesten van in de regio Piemonte. De openingsetappe op 23 augustus gaat van start in Turijn en komt na 183 kilometer aan in Novara.

Vier keer starten in Italië

Op dag twee is het al meteen aan de klassementsrenners met een aankomst bergop. Na de start in Alba komt het peloton na 157 kilometer aan op de Puerto Limone, een beklimming van zo'n 10 kilometer met enkele steile percentages op het einde.

De derde en laatste rit in Italië is 139 km lang tussen San Maurizio Canavese en Ceres. Rit vier gaat nog van start in het Italiaanse Susa, daarna trekt het peloton richting een nog onbekende finish in Frankrijk.

Het volledige parcours van de Vuelta zal worden gepresenteerd op donderdag 19 december. Tadej Pogacar maakt wellicht een doel van de Vuelta, de Sloveen maakt op 10 december zijn programma bekend.