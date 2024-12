Paul Herygers heel erg duidelijk: "Van der Poel en Van Aert hebben niet meer nodig"

Het veldrijden blijft heel aangenaam om naar te kijken. De spanning in de cross is waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest.

Felipe Orts is volgens Paul Herygers de grote revelatie van het veldritseizoen. In Dublin reed hij op de Wereldbekercross opnieuw naar een podiumplek.

“Ik heb lang gedacht dat het einde verhaal was en we van hem het beste (als belofte behaalde hij zilver op het WK in Bieles in 2017, red.) al gezien hadden”, moet Paul Herygers wel toegeven in De Zondag.

Voor Herijgers heeft de Spanjaard ondertussen bewezen dat hij een blijver is. De spanning is op dit moment groot, zeker zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start.

“Blijkbaar zijn de kijkcijfers op tv ook geweldig en genieten mensen ervan dat het niet altijd dezelfde winnaar is. Wanneer hij en Wout van Aert er opnieuw bij zullen zijn, weet ik niet. Maar als ze weer crossen, zal dat op het hoogste niveau zijn en zullen ze moeilijk te bekampen zijn.”

Met als grote exponent ongetwijfeld het WK in het Franse Liévin begin februari volgend jaar. Voor Herygers geen bekend terrein.

“Ik weet niet of ik er zelf ooit gecrost heb, maar sowieso weet ik dat het een typisch Frans parcours is. Kortom: heel weinig inhoud en een heel brede omloop. Iets voor de wegrenners dus. Van der Poel en Van Aert hebben niet meer nodig dan dat.”