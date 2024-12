'Primoz Roglic wil zich in 2025 wagen aan een nieuwe uitdaging'

Waagt Primoz Roglic zich aan een nieuwe uitdaging in 2025? De 35-jarige Sloveen zou nadenken over het rijden een combinatie van twee grote rondes.

Primoz Roglic heeft wel wat ervaring met het rijden van twee grote rondes in kalenderjaar. Dit jaar kwam de Sloveen aan de start in de Tour en de Vuelta, vorig jaar reed Roglic de Giro en de Vuelta.

Volgens wielerjournalist Daniel Benson denkt Roglic erover na om in 2025 de Giro én de Tour te rijden. Die combinatie van grote rondes reed Roglic nog nooit en hij zou zo in de voetsporen treden van zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Hij won dit jaar zowel de Giro als de Tour, met telkens zes ritzeges. Wellicht is het idee om Roglic vertrouwen te laten opdoen in de Giro en hem dan zonder verwachtingen aan de start van de Tour te brengen.

Enkel Tour ontbreekt op palmares van Roglic

De Giro won Roglic één keer, de Vuelta vier keer. Enkel in de Tour was de Sloveen nog niet aan het feest. Toch geloven ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe dat Roglic nog altijd een kans maakt om de Tour te winnen.

"Dat Roglic op leeftijd is, zegt ons niet zo veel", zei coach Dan Lorang bij Velo. "In zijn leven heeft hij vermoedelijk evenveel op de fiets gezeten als zijn concurrenten, ook al is hij acht jaar ouder. Dat betekent dat er nog genoeg ruimte is om te verbeteren."