Sven Nys komt met update over pijnlijke enkel van Thibau Nys en impact op stage met Lidl-Trek

Thibau Nys kwam stevig ten val in de openingsronde van de Wereldbeker in Dublin. De Europese kampioen had vooral last van zijn enkel, vader Sven Nys komt nu met meer nieuws.

Nadat eerst Michael Boros in de fout ging op de balken, deed ook Thibau Nys dat. De Europese kampioen kreeg David Menut in zijn rug, die ook achter hem viel. De Fransman stapte op de enkel van Nys.

Nys bleef lang liggen, maar sprong uiteindelijk weer om zijn fiets. Hij probeerde nog verder te rijden, maar gooide uiteindelijk de handdoek in de ring met pijn aan de enkel. Vader Sven Nys komt een dag later met een update.

Geen ernstige blessure bij Thibau Nys

"De enkel van Thibau staat dik, maar er is geen zware schade waardoor hij niet zou kunnen fietsen of trainen", zegt hij bij Belga. "Het was jammer dat de wedstrijd in Dublin zo vroeg gedaan was, maar al bij al valt de blessure dus nog mee."

De stage van Nys met zijn wegploeg Lidl-Trek komt niet in gevaar. "Thibau zal vandaag vanuit Dublin het vliegtuig nemen naar Calpe om af te reizen naar de ploegstage van Lidl-Trek", besluit Sven Nys nog.

Nys gaat nu voor zo'n twee weken trainen met Lidl-Trek in Spanje, de Wereldbeker van zondag in Sardinië slaat hij dus over. Op 15 december keert Nys terug in het veld in de Wereldbeker in Namen.