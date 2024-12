Vanthourenhout slachtoffer van kopman Iserbyt? "Mooi dat ze goed overeenkomen, maar..."

Nadat Michael Vanthourenhout zijn ploegmaat Eli Iserbyt hielp in Kortrijk en Antwerpen, mocht hij nu zelf zegevieren in Dublin. Mag Vanthourenhout niet wat meer aan zichzelf denken?

Voor Michael Vanthourenhout was zijn zege in de Wereldbeker in Dublin zijn eerste grote zege sinds zijn tweede Europese titel op rij vorig jaar. Zijn laatste zege in de Wereldbeker dateerde al van december 2022.

Vanthourenhout pakte de voorbije jaren dus twee Europese titels en een Belgische titel, maar wint dus niet vaak. Vorig seizoen won Vanthourenhout naast het EK nog de C2-crossen in Gullegem, Zonnebeke en Sint-Niklaas.

Vanthourenhout vaak verliezer van ploegenspel met Iserbyt

Ook Bart Wellens stelt vast dat Vanthourenhout niet vaak wint en ziet dat hij zich vaak wegcijfert in dienst van de ploeg. Zo hielp Vanthourenhout dus Iserbyt in Kortrijk en Antwerpen aan twee belangrijke zeges.

"Als ze het ploegenspel spelen, is het bijna altijd Michael die zich opoffert", stelt Wellens bij Het Nieuwsblad. "Ik vind het mooi dat ze zo goed overeenkomen, maar de carrière van Michael zou nog rijkelijker gevuld zijn, mocht hij vaker zijn eigen kans gaan."

Maar Wellens ziet ook dat de Pauwels Sauzen-Bingoal goed draait en Iserbyt en Vanthourenhout het spel vaak goed spelen. Vanthourenhout hoopt wellicht dat het weleens vaker zijn richting uitdraait.