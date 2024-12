Wereldkampioene Fem van Empel maakt opnieuw opvallende keuze na amper drie crossen

Geen zege voor wereldkampioene Fem van Empel dit weekend in Dublin. Na amper drie crossen neemt Van Empel nu opnieuw een pauze.

Na het EK in Pontevedra op 3 november sloeg wereldkampioene Fem van Empel twee weekends over om terug te keren in Kortrijk. Van Empel won in West-Vlaanderen en deed dat daags nadien nog eens in Antwerpen.

In Dublin ging Van Empel op zoek naar een derde zege op rij, maar ze stuitte op een sterke Lucinda Brand. En Van Empel had ook geen geluk met een lekke band en ze maakte ook zelf een fout in de zandbak.

Opnieuw een stage voor Van Empel

Van Empel moest tevreden zijn met de tweede plaats in Dublin, waardoor Brand en Van Empel nu samen aan de leiding staan in de Wereldbeker. Zondag in Sardinië kan Brand stevig uitlopen, want Van Empel komt niet aan de start.

De wereldkampioen last opnieuw een stage van twee weken in. "Maar ik vond het eigenlijk wel leuk zo. Het is een bewuste keuze om nu weer even een periode van training in te lassen", zei Van Empel.

Gaat Van Empel de batterijen opnieuw wat opladen om de drukke kerstperiode door te komen? "Zo kun je het denk ik wel zien." Op zaterdag 14 december komt Van Empel terug aan de start in Herentals.