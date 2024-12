Bpost reageert nadat Remco Evenepoel door postbode ten val komt

Remco Evenepoel is gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij werd geraakt door een openzwaaiend portier van een bestelwagen van Bpost.

Bpost heeft bij Sporza het ongeval met de renner bevestigd. “We bevestigen dat er vanmorgen een incident heeft plaatsgevonden waarbij een wagen van bpost en wielrenner Remco Evenepoel betrokken waren”, aldus woordvoerder Mathieu Goedefroy.

De postbode zwaaide de deur van haar wagen open, net toen Evenepoel passeerde tijdens een trainingstochtje. “Op de details van het ongeval kunnen we jammer genoeg niet in gaan maar het spreekt voor zich dat de postbode en bpost hun volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.”

De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Een slager zag alles gebeuren en had meer details over het zware ongeluk. “Ook de postbode is op de plek van het gebeuren gebleven tot Remco naar het ziekenhuis gebracht kon worden.”

Het was voor de vrouw een hele shock om een ongeval te veroorzaken met ‘s lands beste renner. “Zij is enorm aangeslagen door het voorval. We wensen Remco een spoedig herstel toe en we hopen dat de gevolgen voor hem tot het minimum beperkt blijven.”