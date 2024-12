Lotte Kopecky doet stunt van jewelste en geeft haar auto weg

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky heeft er een schitterend jaar opzitten. Zij doet nu een opvallende geste voor het eindejaar.

Wielrenster Lotte Kopecky werkt mee aan de actie Pakje van je hart van radiozender JOE. Ze zorgt alvast voor een ongelofelijk cadeau voor deze mooie actie.

De renster geeft namelijk haar Skoda weg aan de hoogste bieder. De auto is nog net geen twee jaar oud. Bij Skoda vinden ze het een heel mooie geste.

“We hebben de wagen lichtjes getuned, naar de kleuren van haar overwinningen”, klinkt het bij Skoda. Deelnemen aan de actie kan gemakkelijk. “Zij kunnen hun gegevens achterlaten op de website skoda.be zodanig dat wij ze kunnen contacteren en de hoogste bieder wint, natuurlijk.”

Kopecky hoopt alvast op een mooie prijs. “Ik hoop dat die auto heel duur ingeschat wordt en dat hij voor zoveel mogelijk geld weg kan”, aldus Kopecky.

Kopecky moet wel toegeven dat er wel eens iets gebeurde met de wagen. “Maar hij is heel mooi weer hersteld. Ik denk dat de koper van de wagen wel af en toe nog wat hondenharen kan terugvinden, want Ollie (de trouwe viervoeter van Kopecky, red.) heeft daar heel veel tijd in doorgebracht.”