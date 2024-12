Remco Evenepoel legt de lat zeer hoog: "Pas dán zal de cirkel voor mij rond zijn"

Remco Evenepoel begint in 2025 al aan zijn zevende jaar bij de profs. Maar de olympische kampioen heeft nog heel wat doelen om te bereiken.

Eind januari wordt Remco Evenepoel 25 jaar, maar toch telt hij al 59 profoverwinningen. Een wereldtitel op de weg en twee in het tijdrijden, twee olympische titels, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta.

Vooral dat laatste is belangrijk voor Evenepoel, de grote rondes. Dit jaar reed Evenepoel voor het eerst de Tour en werd hij meteen derde. Meteen een goed debuut, maar Evenepoel wil maar een ding in de Tour en dat is winnen. Dat wil Evenepoel ook in de Giro.

Evenepoel wil Giro, Tour en Vuelta winnen

"In het begin heb ik me voorgenomen om ooit de drie grote Rondes te winnen – dat was mijn begindoel", zegt Evenepoel in zijn nieuwe biografie 'Full Gas. Streven(d) naar perfectie'. En dat doel heeft Evenepoel nog altijd.

"Mijn begindoel is ook mijn einddoel: winst in de Tour, in de Giro en in de Vuelta. Pas dán zal de cirkel voor mij rond zijn." Evenepoel beseft dat hij de lat heel hoog heeft gelegd, maar dat deed hij omdat hij weet dat hij het kan.

"Als ik uiteindelijk maar twee van de grote Rondes gewonnen zal hebben, op het einde van rit? Dan zal ik dat jammer vinden. Want mijn cirkel zal dan niet rond zijn", stelt Evenepoel heel duidelijk.